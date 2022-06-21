Магазины Decathlon приостановят работу в России

Французская компания Decathlon объявила о временном закрытии своих магазинов в России. Спортивные товары перестанут продавать с 27 июня из-за проблем со снабжением.

«Мы временно приостанавливаем деятельность в России», — заявила компания на своем сайте.

Магазины сети проработают до 26 июня включительно. Сделать покупки в интернет-магазине можно будет до 22:00 того же дня. При этом некоторые торговые точки продолжат принимать возврат товара еще некоторое время.

Компания говорила о приостановке бизнеса в России еще в конце марта. Тогда речь шла о планах закрыть 57 магазинов. Вместе с тем в Decathlon пообещали продолжить поддерживать 2,5 тысячи российских сотрудников, некоторые из которых работают в компании с 2006 года.

Французская сеть Decathlon принадлежит группе Mulliez Family Association. Корпорация также является владельцем «Ашана» и «Леруа Мерлен».

Многие иностранные компании стали сворачивать свои дела в России на фоне введения санкций. Одной из них стала IKEA, решившая продать свои заводы и сократить сотрудников.