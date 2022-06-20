Россия спокойно закроет нишу IKEA. Розничные магазины РФ выиграют от ухода крупного конкурента

IKEA продает свои заводы в России и сокращает сотрудников. Сколько именно человек уйдут, пока неясно. Однако мнения экспертов уже разделились. Одни считают, что иностранная компания таким образом подорвет деятельность российских фабрик. Другие уверены, что на отечественных производителях это никак не скажется. Есть и те, кто пророчит рост дохода российским магазинам в отсутствии крупного конкурента.

Потери российских фабрик из-за сокращения IKEA в РФ

Сокращение бизнеса IKEA в РФ может обречь российских производителей мебели, сотрудничавших с компанией, на крупные потери — в сотни миллионов. Все — из-за ее решения поставить розничную торговлю IKEA в России «на паузу». Об этом «360» рассказал маркетолог, кандидат экономических наук Игорь Качалов.

«Несколько сотен поставщиков были завязаны на IKEA. Наши мебельные предприятия, в том же Ульяновске, у которых от 50% и более бизнеса, продажи были завязаны на IKEA. В ситуации, когда компания разрывает контракты за одну ночь и говорит, шли бы вы лесом… А у людей закуплено сырье, станки, они сидят под кредитам на много лет, потому что IKEA подписала с ними долгосрочные контракты. В ситуации, когда IKEA разрывает долгосрочные контракты, это подпадает под статью УК — сознательное доведение до банкротства. Это приводит к увольнениям», — пояснил маркетолог.

Именно поэтому, уверен он, руководство IKEA заявило лишь о поставке розничной торговле «на паузу». Так компания якобы избегает судов. Тем временем Качалов подчеркнул, что поставщики текстиля уже потеряли миллионы. Производители мебели — десятки, сотни миллионов.

Сокращение бизнеса IKEA в РФ не помешает фабрикам РФ

Сокращение бизнеса IKEA в России никак не скажется на российских производителях мебели. Об этом «360» рассказал генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

«IKEA занимала на российском рынке — и в объеме производства, и в объеме продаж — совершенно незначительный процент. На уровне 4% были доли. Единственное — IKEA была супер раскрученным брендом. Это не столько про объем мебели на рынке, сколько про идею. Безусловно, в течение 20 лет она являлась серьезным мотиватором для российских компаний, примером. Кто хотел, перенимал опыт», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом подрядчиков IKEA было примерно 40 компаний. Причем лишь немногие из них были критично загружены заказами непосредственно от IKEA. Это не было большой величиной.

«Все, что могло плохого с ними случиться, произошло в марте — в тот момент, когда IKEA приостановила работу. После этого компаниям, которым были необходимы помощь и поддержка, помогал Минпромторг, в частности — по договоренности с другими сетями переводил мощности на торговлю в других сетях», — отметил Иртуганов.

Он подчеркнул, что IKEA свои долги погасила на данный момент почти полностью. За эти три месяца российские компании уже понимали, к чему все идет, и успели переориентироваться на другие продажи, на других партнеров.

«Своим новым объявлением IKEA опять возбудила рынок, но больше это рынок покупателей. В очередной раз самый известный мебельный бренд в России, а может быть, и в мире привлек к себе внимание. К сожалению, таким образом. <…> Но еще раз хочу сказать, что на российском мебельном рынке это никак не скажется», — отметил Иртуганов.

Источник фото: РИА «Новости»

Он также напомнил, что IKEA была крупнейшим экспортером мебели из России. Но так или иначе эти пути все равно сейчас закрыты, ведь значительная часть товаров вывозили в Европу. Соответственно, на внутреннем рынке значимых изменений не будет.

Розничные магазины лишь выиграют от ухода IKEA

Мебель IKEA все равно делалась на заводах РФ, пояснила эксперт в мебельном бизнесе Светлана Романенко. То есть этим заводам попросту нужно найти новые точки сбыта.

«Не думаю, что каким-то образом негативно отразится, потому что все-таки у нас сейчас свои очень хорошие фабрики, цеха мебельные. Когда IKEA заходила в РФ в 2000-х, когда у нас своего мебельного производства не было, тогда она оказала большую помощь. Сейчас российское производство справляется и делает мебель не хуже IKEA. <…> Россия спокойно закроет нишу IKEA. Потребитель не почувствует», — отметила Романенко.

Источник фото: РИА «Новости»

Тем более, подчеркнула она, что в связи с повышением курса доллара и евро, в последнее время IKEA была довольно небюджетной. Романенко напомнила, что не стоит ориентироваться на статистику закупок мебели сейчас. Ведь эта сфера имеет свою сезонность.

«Главные конкуренты мебельщиков — это турфирмы. <…> Люди уезжают в отпуска и тратят деньги там. Повышенного спроса нет, потому что сейчас низкий сезон для мебели. У нас сезон идет с сентября по апрель. Тогда хорошие продажи, высокие. На майских люди уже едут отдыхать, тратят деньги на садовый инвентарь и прочие радости», — пояснила Романенко.

Она подчеркнула, что сейчас продажи и доход идут без изменений. А в долгосрочной перспективе российским розничным магазинам без IKEA на территории РФ будет житься лучше. Потребитель пойдет в новые места. Что же касается мебельных фабрик, повезет тем, кто найдет для себя новые рынки сбыта.