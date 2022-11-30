Общество 30 ноября 2022, 00:11 Магазины бренда Mothercare снова открылись в Москве Магазины бренда Mothercare открылись в Москве после смены владельца РИА «Новости»

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Магазины, которые работали под брендом Mothercare, открылись в российской столице после смены владельца на АО «МФК Джамилько», сообщил ТАСС. Сеть пока состоит из шести торговых точек.

Сотрудники магазинов отметили, что цены на некоторые товары повысились. Изначально магазины Mothercare специализировались на продаже колясок, мебели для детских комнат и товаров для беременных. Однако в дальнейшем компания расширила ассортимент одеждой и другими детскими товарами.

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Известно, что АО «МФК Джамилько» также управляет брендами New Balance, Timberland, Dkny, Lee. Mothercare прекратила работу в России из-за санкций, введенных после начала спецоперации на Украине. Эксперты полагают, что западные бренды так или иначе вернутся на российский рынок либо отдадут бизнес под управление местному менеджменту.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественное животноводство полностью обеспечивает потребности страны в мясе. По его словам, сработали предпринятые правительством меры по поддержке агропромышленного комплекса.