Эксклюзив 28 марта 2024, 13:38 Лукашева рассказала о модернизации подмосковных библиотек Медиасток.рф

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Современные библиотеки в Подмосковье опровергают сложившееся мнение об этих учреждениях. Об их модернизации в интервью «360» рассказала директор централизованной библиотечной системы Ленинского городского округа Татьяна Лукашева.

«Министерство культуры Московской области оказывает нам всяческую поддержку. В частности, в чем это выражается: вот уже несколько лет библиотеки Московской области получают субсидию на комплектование библиотечного фонда», — сообщила собеседница.

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Она подчеркнула, что обновление книжного фонда — очень важный фактор для привлечения читателей. Кроме этого, Министерство культуры поддерживает развитие квалификации сотрудников. Например, каждый год проводится конкурс на лучшего работника в библиотечной сфере, победители которого получают премии.

«Мы неоднократно выигрывали звание лучшего работника библиотеки. В 2023 году как раз наша сотрудница заведующая отделом облуживания центральной библиотеки Марина Алексеевна Андрианова стала лучшим сотрудником библиотеки по Московской области», — добавила Лукашева.

По ее словам, модельные библиотеки опровергают сложившееся мнение об этих учреждениях. Они отличаться красивым дизайном, комфортом помещений, красивой мебелью, информационными технологиями, которые присутствуют в них.

Самое главное — поменять стиль работы библиотеки. Библиотека должна стать общественным, интеллектуальным, культурным и образовательным центром. Татьяна Лукашева

Более того, благодаря финансированию муниципалитета поступление новых книг по сравнению с 2022 годом увеличили в 10 раз. Также 35% посетителей составляет молодежь. Как правило, среди всех произведений они выбирают классику. Многие предпочитают регистрироваться в библиотеке онлайн.

Ранее стало известно, что Россия заняла второе место в списке самых читающих стран. На первой строчке рейтинга расположился Китай.