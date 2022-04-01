Лукашенко заявил о готовности народов России и Белоруссии отвечать на вызовы времени

Жители России и Белоруссии готовы вместе ответить на все вызовы, которые им предлагает мировое сообщество. Об этом на церемонии вручения премии Союзного государства в области техники и науки заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, написало РИА «Новости».

«Наши народы показывают, что они сильны братскими узами и едины в своих целях. Мы вместе отвечали и ответим на вызовы, которые ставит время», — заявил президент.

Лукашенко выразил уверенность, что сопутствующие трудности только станут стимулом для дальнейшего развития обоих государств во всех сферах деятельности.

«Мы преодолеем ситуацию, которую нагнетают „лидеры“, возомнившие себя мировыми элитами», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко заявил, что западным странам не удалось рассорить Россию и Белоруссию.