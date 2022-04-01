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    01 апреля 2022, 12:05

    Лукашенко заявил о готовности народов России и Белоруссии отвечать на вызовы времени

    Лукашенко: народы России и Белоруссии ответят на вызовы времени

    Максим Зинкин

    Жители России и Белоруссии готовы вместе ответить на все вызовы, которые им предлагает мировое сообщество. Об этом на церемонии вручения премии Союзного государства в области техники и науки заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, написало РИА «Новости».

    Лукашенко заявил о готовности народов России и Белоруссии отвечать на вызовы времени

    «Наши народы показывают, что они сильны братскими узами и едины в своих целях. Мы вместе отвечали и ответим на вызовы, которые ставит время», — заявил президент.

    Лукашенко выразил уверенность, что сопутствующие трудности только станут стимулом для дальнейшего развития обоих государств во всех сферах деятельности.

    «Мы преодолеем ситуацию, которую нагнетают „лидеры“, возомнившие себя мировыми элитами», — подчеркнул он.

    Ранее Лукашенко заявил, что западным странам не удалось рассорить Россию и Белоруссию.