Лукашенко заявил, что Запад не смог рассорить Белоруссию и Россию

У Запада не получилось оторвать Белоруссию от России. Такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Пензенской области РФ Олегом Мельниченко.

Он отметил, что западные страны пытались организовать в Белоруссии майдан по украинскому сценарию, но у них это не вышло.

«Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России, но у них не получилось. Они сейчас ходят и зубами щелкают, что не удалось оторвать Беларусь от РФ. Поэтому и санкции вводят против нее и, честно говоря, против Беларуси, чтобы Россия не обошла свои санкции», — сказал Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

Он не стал отрицать, что сейчас сложное время. Однако это и время больших возможностей. Белорусский лидер подчеркнул, что Белоруссия и Россия выстоят под давлением Запада. Кроме того, по его утверждению, они возродятся из пепла.

Западные страны начали вводить санкции против РФ и Белоруссии после начала спецоперации на Украине. Таким образом Запад осудил действия российских властей.