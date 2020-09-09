Лукашенко предложил отдать часть президентских полномочий губернаторам

Александр Лукашенко прокомментировал возможные изменения в Конституции Белоруссии. По мнению белорусского лидера, в первую очередь надо перераспределить полномочия главы государства.

В интервью российским журналистам Александр Лукашенко рассказал о будущих изменениях в Конституции, передает БелТА. Полномочия у президента слишком большие по объему, считает Лукашенко, их нужно передавать губернатору и парламенту.

«Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти», — заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссию, как и Россию, должен возглавлять настоящий лидер. Именно у президента должна оставаться сильная роль.

Кроме этого, белорусский президент предложил повременить с введением партийной или партийно-мажоритарную системы, потому что в стране нет настоящих партий.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной дате приезда Лукашенко в Москву. Скорее всего, встреча состоится на следующей неделе.