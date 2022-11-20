Общество 20 ноября 2022, 11:40 Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Кирилла Президент Белоруссии Лукашенко: поблагодарил патриарха Кирилла за неустанные труды Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения и поблагодарил его за неустанные труды. Сообщение передал ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«Президент выразил благодарность патриарху Кириллу за неустанные труды, которые дают народам силы поддерживать друг друга, сохраняя духовное и культурное единство, а также пожелал доброго здоровья и неиссякаемой энергии в служении на благо церкви и всего православного мира», — говорится в сообщении.

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Лукашенко отметил, что служба Кирилла выпала «на непростое для всей планеты время, когда особое значение обрели главные общечеловеческие ценности: готовность бороться за справедливое дело, защищать родину, веру отцов и будущее детей».

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В октябре Александр Лукашенко заявил NBC, что украинский конфликт можно урегулировать в течение недели. Все зависит от желания Соединенных Штатов и Великобритании.