Лукашенко назвал условие быстрого завершения кризиса на Украине | 360°

Мир 15 октября 2022, 17:44 Поделиться Telegram

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Viber Лукашенко назвал условие быстрого завершения кризиса на Украине Лукашенко заявил о достижении мира на Украине за неделю при шагах США и Великобритании РИА Новости

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Урегулирование конфликта на Украине возможно в течение недели, но все будет зависеть от позиции США и Великобритании. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании NBC, которое опубликовали агентство БелТА.

«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», — отметил белорусский лидер.

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Лукашенко особо подчеркнул, что от самой Украины мало, что зависит. Он напомнил, что переговорный процесс начался, но затем остановился. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский получил запрет на мирное урегулирование с Россией.

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«Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз», — заявил Лукашенко, назвав Зеленского несамостоятельным.

По мнению президента Белоруссии, нужно для начала разрешить конфликт. А уже затем можно садиться и разбирать, «кто прав, кто виноват», написал «Царьград».

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