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    18 июля 2020, 12:56

    «Лучший в мире отец!» Дочь Шойгу показала его отдых в Туве

    Александра Ломейко

    Глава Минобороны Сергей Шойгу провел отпуск в Туве. Дочь министра Ксения Шойгу опубликовала в Instagram снимки, на которых показан досуг ее отца вдали от государственных дел.

    Руководитель проекта «Лига Героев» назвала своего отца лучшим и поблагодарила за проведенное вместе время.

    «Для того, чтобы быть вместе — нужно быть вместе… Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!» — написала Ксения.

    На фото сам Шойгу рыбачит, заготавливает древесину для резьбы по дереву и просто наслаждается природой Тувы.

    Известно, что глава Минобороны увлекается живописью — пишет пейзажи маслом и акварелью — и делает поделки, для которых использует корни тувинских деревьев и металл. В его работах основные сюжеты связаны с темой природы.

    Сергей Шойгу приезжает в республику как по работе, так и отдыхать. Родина политика — тувинский город Чадан.

    Дочь министра два года занимается велоспортом, готовясь к триатлону. Больше всего Ксения Шойгу любит темповый бег.