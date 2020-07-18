«Лучший в мире отец!» Дочь Шойгу показала его отдых в Туве

Руководитель проекта «Лига Героев» назвала своего отца лучшим и поблагодарила за проведенное вместе время.

«Для того, чтобы быть вместе — нужно быть вместе… Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!» — написала Ксения.

На фото сам Шойгу рыбачит, заготавливает древесину для резьбы по дереву и просто наслаждается природой Тувы.

Известно, что глава Минобороны увлекается живописью — пишет пейзажи маслом и акварелью — и делает поделки, для которых использует корни тувинских деревьев и металл. В его работах основные сюжеты связаны с темой природы.

Сергей Шойгу приезжает в республику как по работе, так и отдыхать. Родина политика — тувинский город Чадан.

Дочь министра два года занимается велоспортом, готовясь к триатлону. Больше всего Ксения Шойгу любит темповый бег.