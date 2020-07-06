Ксения Шойгу преодолела 100 километров во время велопробега по Подмосковью

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу проехала на велосипеде 100 километров в Московской области. Тем самым за 3 часа и 41 минуту она побила личный рекорд по дистанции.

«Мой личный рекорд по дистанции побит! С погодой, действительно, повезло — вчера было не жарко, не так тяжело проходить подъемы. В целом, шла ровно по скорости, отсечки по времени — помогали ориентироваться, очень удобно. Чуть мешали машины, но их не много. Очень понравилось», — рассказала Ксения.

Она уже два года у занимается велоспортом и таким образом готовится к триатлону. Ее любимый вид тренировок — темповый бег. Шойгу уверена, спорт помогает сохранять бодрость духа и мыслей, заряжать других и выполнять задачи с большей активностью.

За время самоизоляции Ксения успела побить рекорд и на беговой дорожке в рамках онлайн активности Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Дистанцию 21,1 километра руководитель «Лиги Героев» преодолела за 01:46:56. Это на минуту меньше, чем два года назад на дистанции в Санкт-Петербурге.