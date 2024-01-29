Общество 29 января 2024, 18:47 Лучшие фотоснимки новогодних электробусов выберут в Москве Москвичи выберут лучшие фото новогодних электробусов на «Активном гражданине» Unsplash

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Москвичи смогут проголосовать за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов на интерактивной платформе «Активный гражданин». Об этом сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«В честь Нового года мы празднично оформили более 750 единиц техники», — уточнил он.

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С 17 января жители города отправляли изображения эффектно оформленных электробусов на специальный электронный адрес. Москвичи увидят двадцать лучших фотографий, отобранных жюри. Авторы пяти фотографий, набравших наивысшее количество голосов, получат призы от организаторов мероприятия — Мосгортранса и проекта «Активный гражданин».

В этом году особенно примечательным стал электробус, похожий на вязаный синий свитер с узорами в виде снежинок, елки и номером 2024. Его можно увидеть в центре столицы.

Кроме того, москвичи выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов.