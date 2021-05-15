Лоза заявил о спланированной против него акции Первого канала

Певец и композитор Юрий Лоза обвинил Первый канал в спланированной акции против него. Претензии музыканта связаны с использованием кавера на песню «Плот» на шоу «Голос».

Композиция была использована в программе в октябре 2020 года. По словам Лозы, это был единственный выпуск, в котором не обсуждалась песня и не обсуждалась конкурсантка. Все исключительно об авторе этой композиции.

«То есть это явно спланированная акция против меня», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, представительница певицы, которая исполнила кавера, заявила ему, что «все это затеял Первый канал».

«Отдал права адвокатам, пускай они решают все эти моменты», — добавил композитор.

Лоза отметил, что не знал о поданном в суд исковом заявлении против Первого канала. В иске были выдвинуты требования о взыскании в пользу музыканта четырех миллионов рублей компенсации за нарушение авторских прав и миллиона рублей за моральный вред. Еще одно требование касалось блокировки выпусков «Голоса», где звучал кавер на песню «Плот».

Первый канал пока никак не прокомментировал требования Лозы и заявления о «спланированной акции».