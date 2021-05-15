Лоза подал в суд на Первый канал из-за кавера на песню «Плот»

Известный российский певец и композитор Юрий Лоза подал в суд на Первый канал. Он требует заблокировать выпуск шоу «Голос» с кавером на свою песню «Плот».

Заявление поступило в Мосгорсуд. Но дата заседания пока не назначена. Из иска Лозы следует, что телеканал нарушил его права на песню «Плот», использовав ее в выпуске шоу «Голос», сообщила газета «Коммерсант».

Этот выпуск вышел в эфир в октябре 2020 года, а потом был опубликован на сайте Первого канала в трех версиях. Лоза просит суд заблокировать неправомерный контент. Он указал, что включение песни в передачу не было согласовано с ним. Помимо блокировки артист требует выплатить ему две компенсации. Одну в размере четырех миллионов рублей за нарушение авторских прав, а вторую в размере одного миллиона рублей за моральный вред.

Интересы Лозы представляет гендиректор Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. По его словам, ранее никто из российских исполнителей не требовал от федеральных каналов блокировать контент за музыку в телепрограммах. Лукьянов подчеркнул, что если артист выиграет, то сможет доказать, что не только выложенная в чистом виде копия контента может стать поводом для блокировки. А это создаст новую практику защиты прав на песни.