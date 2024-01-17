17 января 2024, 00:30
«Лолита — идеальная Пиковая дама». Участники «голой» вечеринки Ивлеевой попали на колоду карт
Российский художник Дуал создал колоду карт по мотивам вечеринки Ивлеевой
Участники скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» попали на колоду карт. Ее создал петербургский художник Александр Дуал. Он рассказал «360» о том, как ему в голову пришла эта идея.
Звезды, засветившиеся на вечеринке Ивлеевой, попали в колоду в качестве валетов, дам и королей. Тузы художник оформил лаконично — сопроводив изображением носка, который стал одним из символов тусовки. В колоде также появились два человека, которые на вечеринке не были и, вообще, не живут в России — бизнесмен Павел Дуров и певец Моргенштерн*. Они олицетворяют Джокеров.
Реклама
По словам художника, идея создать такую колоду пришла к нему в голову, когда он увидел фотографию с вечеринки — образ одного из гостей уж очень подходил к игральной карте.
«Ну и все, в дальнейшем уже понеслась фантазия, каждый из гостей вставал на свое место и в голове у меня родился этот проект», — рассказал Александр Дуал.
Художник признался, что его любимая карта — Лолита, потому что она идеально подходит на образ Пиковой дамы. Также он отметил карту Короля пик — Филиппа Киркорова, и Дам — Ивлееву и Собчак.
Александр Дуал заявил, что его проект не предполагает коммерческого использования.
«Это просто как арт-объект, просто для себя. Возможно, можно будет поиграть с кем-нибудь. Либо где-то выставить на небольшой выставке ненадолго», — предположил художник.
«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла в конце декабря в столичном клубе «Мутабор». После нее в Сеть попали фотографии знаменитостей в откровенных нарядах. В результате скандала участникам тусовки отменили концерты и даже вырезали из «Новогодних огоньков». А Филиппа Киркорова предложили лишить звания Народного артиста России.* Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.
Филипп Киркоров
Художники
Россия
Анастасия Ивлеева
Реклама
Реклама