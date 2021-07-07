Борьбу с поддельными сертификатами о прививках поручили семи ведомствам

Борьбой с фиктивными справками о вакцинации от коронавируса в России займутся МВД, Минцифры, Минздрав, а также ряд других ведомств. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поручение было сделано по итогам заседаний координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно распоряжению Мишустина, вместе с Минцифры, Минздравом и МВД борьбой с поддельными сертификатами о прививках будут заниматься Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор.

Помимо этого, Минцифры и Роспотребнадзору было поручено следить, чтобы результаты ПЦР-тестов и сведения о прививках оперативно появлялись в личных кабинетах пользователей портала госуслуг.

Эти же ведомства вместе с региональными властями до 10 июля должны сверить данные из реестра вакцинированных с данными на портале госуслуг. Это необходимо, чтобы определить, что все сделавшие прививку получили QR-коды.

В Сети продолжают появляться объявления о продаже фиктивных справок и поддельных QR-кодов. Ответственность за это предусмотрена не только для изготовителей фальшивых документов, но и для тех, кто их использует.