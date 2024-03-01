Общество 01 марта 2024, 21:23 Людмилу Улицкую внесли в список иноагентов Минюст РФ признал иноагентом писательницу Людмилу Улицкую РИА «Новости»

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Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов физическими лицами. В реестр попала писательница Людмила Улицкая*.

«В реестр иностранных агентов включили <…> Людмилу Евгеньевну Улицкую*», — указали в сообщении.

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Также в реестр иноагентов попал режиссер Илья Хржановский* и незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»**.

Людмила Улицкая* живет в последние годы в Берлине, но продолжает получать гонорары за продажу своих книг в России. Часть поступающих средств от продажи она отправляет на Украину.

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Улицкая* отметила, что не осуждает СБУ за убийство Дарьи Дугиной, а также для нее Захар Прилепин не является писателем.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иноагента в России.