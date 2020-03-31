Люди верят фейкам. Какие у них причины?

Недостаток информации и недоверие к официальным данным порождают фейки, которые люди принимают за чистую монету. Многие не понимают, как защититься от надвигающейся угроза, рассказал эксперт.

Доктор психологических наук, завкафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова отметила в интервью РИА «Новостям», что в различные теории заговора и слухи верят «люди с конспирологическим сознанием». А во время кризисов и опасных ситуаций на их сторону переходит все больше людей.

«По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин верит в существование мирового правительства. Сегодня мы все свидетели фейков такого рода, они широко распространились в последнее время», — напомнила она, уточнив, что одной из главных причин стали ранее сформировавшиеся «установки на недоверие».

Люди чувствуют угрозу, они боятся, потому что не знают, как защититься. Но любую информацию нужно фильтровать и подвергать критической оценке. Потому что даже люди или средство массовой информации, которым мы доверяем «могут перепостить фейковую информацию».

«Второе правило: не верить, а проверить. Понять, кто источник информации, автор текста, профессионал ли он в этой области, есть ли у него определенный авторитет в этой области», — сказала Солдатова.

Последнее правило, которого стоит придерживаться, по мнению эксперта, «не проверил информацию — не посылай ее дальше».

Во вторник, 31 марта Госдума приняла поправки, предусматривающие штраф юридическим лицам до пяти миллионов рублей за фейки об эпидемиях, за повторное нарушение — до десяти миллионов, а также лишение свободы на срок до пяти лет.