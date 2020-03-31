    31 марта 2020, 22:39

    Люди верят фейкам. Какие у них причины?

    Наталья Жуковская

    Недостаток информации и недоверие к официальным данным порождают фейки, которые люди принимают за чистую монету. Многие не понимают, как защититься от надвигающейся угроза, рассказал эксперт.
    Люди верят фейкам. Какие у них причины?

    Доктор психологических наук, завкафедрой социальной психологии Московского института психоанализа Галина Солдатова отметила в интервью РИА «Новостям», что в различные теории заговора и слухи верят «люди с конспирологическим сознанием». А во время кризисов и опасных ситуаций на их сторону переходит все больше людей.

    «По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин верит в существование мирового правительства. Сегодня мы все свидетели фейков такого рода, они широко распространились в последнее время», — напомнила она, уточнив, что одной из главных причин стали ранее сформировавшиеся «установки на недоверие».

    Люди чувствуют угрозу, они боятся, потому что не знают, как защититься. Но любую информацию нужно фильтровать и подвергать критической оценке. Потому что даже люди или средство массовой информации, которым мы доверяем «могут перепостить фейковую информацию».

    «Второе правило: не верить, а проверить. Понять, кто источник информации, автор текста, профессионал ли он в этой области, есть ли у него определенный авторитет в этой области», — сказала Солдатова.

    Последнее правило, которого стоит придерживаться, по мнению эксперта, «не проверил информацию — не посылай ее дальше».

    Во вторник, 31 марта Госдума приняла поправки, предусматривающие штраф юридическим лицам до пяти миллионов рублей за фейки об эпидемиях, за повторное нарушение — до десяти миллионов, а также лишение свободы на срок до пяти лет.