Эксклюзив 18 марта 2024, 13:13 «Люди, творившие историю». Платон Беседин — о воссоединении Крыма с Россией Писатель Беседин назвал воссоединение Крыма с Россией выбором людей Dmitry Bogatyrev / Unsplash

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Воссоединение Крыма с Россией 10 лет назад стало выбором людей, творивших историю. Об этом заявил уроженец Севастополя писатель Платон Беседин.

Публицист отметил, что хотел бы внести ясность в события, произошедшие в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года.

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«Самое глупое, что можно сделать, это сказать, что крымчане побоялись страшной бандеровской Украины. Еще глупее можно сказать, что власть привела „вежливых людей“. Глупость», — указал Беседин.

По словам писателя, самое важное в этом вопросе — что 10 лет назад севастопольцы и крымчане сделали цивилизационный выбор в пользу России.

«Они сказали: „Мы хотим быть с Россией, и мы будем с Россией“. Они ответили на сакраментальный вопрос: „А где твоя Родина, сынок?“ Здесь Родина. Это был выбор людей, это были живые люди, создававшие, творившие историю», — резюмировал публицист.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо отметил в комментарии «360», что воссоединение Крыма с Россией изменило всю страну. После событий весны 2014 года Россия стала более суверенной и независимой, обратил внимание политолог.