Люди стали нести цветы к представительству Татарстана в Москве. Онлайн-трансляция

Жители Москвы несут мягкие игрушки и цветы к представительству Татарстана в столице после массового убийства в школе №175 в Казани. «360» ведет прямую трансляцию с места, где появился мемориал.

Утром 11 мая 19-летний парень устроил стрельбу и взрыв в казанской школе, которую окончил четыре года назад. Его жертвами стали семеро детей и двое взрослых. Ранения получил 21 человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Стрелок пробыл в школе восемь минут. После этого он сдался силовикам. На допросе молодой человек заявил, что ненавидит всех людей. Подозреваемого в преступлении зовут Ильназ Галявиев. Он учился на четвертом курсе колледжа ТИСБИ, откуда его отчислили из-за долгов. Следователи завели уголовное дело о массовом убийстве. Сейчас все школы Казани закрыты. Занятий не будет и завтра — 12 мая в Татарстане объявили днем траура.