Общество 23 апреля 2024, 19:39 «Люди, не молчите». Спортсменка Алексеева призвала не скрывать конфликты с мигрантами Чемпионка MMA Алексеева поблагодарила всех за помощь с нахамившим мигрантом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ставшая объектом травли со стороны приезжего из Таджикистана за шорты и майку боец смешанных единоборств Ирина Алексеева поблагодарила администраторов пабликов, рассказавших ее историю. Она подчеркнула, что только благодаря резонансу в обществе наглеца привлекли к ответственности.

Спортсменка добавила, что сотрудники полиции и Следственного комитета Челябинской области сработали молниеносно и даже не дождались, пока она напишет заявление.

Реклама

«Равнодушных к этой выходящей из вон ситуации не было. Надеюсь, на моем примере все, кто молчит, начнут говорить. Люди, не молчите. Все реально, все возможно. Я уверена, что такие ситуации происходят каждый день», — обратилась к своим подписчикам в социальной сети Алексеева.

Мигрант из Таджикистана увидел спортсменку и ее подругу, когда они вышли прокатиться на велосипеде.

Сначала мужчина подрезал девушек на своей машине, а после начал предъявлять претензии к их внешнему виду, заявив, что в «Душанбе так не ходят».

Когда спортсменка объяснила иностранцу, что в России другие правила, то столкнулась со шквалом оскорблений в свой адрес. Полиция выяснила личность нахамившего приезжего и заставила его на камеру записать извинения перед девушками.