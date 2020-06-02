Уточняется, что «дачная амнистия» позволяет россиянам по упрощенной схеме оформлять в собственность участки и дома, которые на них расположены.

По мнению Шалыганова, правительство решило продлить сроки, поскольку люди долго сидели дома и у них не было возможности посетить МФЦ и решить проблемы с документами.

«Большое количество дачных владений находятся по статусу в некоем подвешенном состоянии. Поэтому любые послабления на пользу», — заметил собеседник информагентства.

В свою очередь эксперт «Института современного развития» Никита Масленников рассказал, что в план по восстановлению и перезапуску российской экономики после пандемии коронавируса входит около 500 мероприятий по девяти разделам общей стоимостью около восьми триллионов рублей.

«Из них бюджетных расходов на шесть триллионов рублей. Внебюджетные два триллиона рублей в основном пойдут на финансирование крупных инфраструктурных проектов», — уточнил он.