Экономист оценил план российского правительства по восстановлению экономики

«В плане около 500 мероприятий по девяти разделам общей стоимостью около восьми триллионов рублей. Из них бюджетных расходов на шесть триллионов рублей. Внебюджетные два триллиона рублей в основном пойдут на финансирование крупных инфраструктурных проектов», — уточнил специалист.

По его мнению, значительная часть национальных проектов требует перезапуска. Это касается цифровой экономики, инфраструктуры, образования и медицины.

Он заметил, что после пандемии совершенно другая цифровая реальность и другое регулирование. По его словам, для поддержки российского экспортного несырьевого неэнергетического сектора нужна масштабная, четкая и выверенная программа.

«Если мы это сделаем, то удержим наши позиции в мировом хозяйстве», — заметил собеседник информагентства.