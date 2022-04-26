Генпрокурор предложил запретить пропаганду любой экстремистской символики

В России необходимо запретить демонстрирование и пропаганду любой символики, которая может использоваться в экстремистских целях. С этим предложением в Совете Федерации выступил генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщила газета «Известия».

«Считаю необходимым четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики, включая флаги и значки», — заявил он.

Краснов отметил, что в нескольких зарубежных странах есть определенная истерия по поводу использования георгиевской ленты, которая стала символом воинской славы в России.

Ранее власти Молдавии запретили демонстрацию георгиевской ленты, а также символы Z и V. Жителей страны привлекут за хранение, распространение, изготовление и публичное использование указанных атрибутов.

Юридическим лицам грозит штраф до 1630 долларов, физическим лицам — до 490 долларов, для должностных лиц — до 980 долларов.