Ливень и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

По прогнозу Росгидромета, погода начнет резко портиться 19 сентября, с 21:00. Дождь и ветер не утихнут до 11:00 20 сентября.

В связи с этим спасатели попросили водителей быть особенно внимательными на дорогах — не совершать обгоны, резкие маневры. Парковать машины рекомендовали вдали от деревьев. Пешеходам напомнили о необходимости обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями.

Ливни и усиление ветра не покинут московский регион минимум до 23 сентября. Похолодание связано с надвигающимся циклоном. Температура в дневное время ожидается в районе +5…+7 градусов, но по ощущениям из-за сильного ветра она будет ощущаться как нулевая.