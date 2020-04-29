Листовой чай Lipton и Brooke Bond перестанут продавать в России

Компания Unilever перестанет продавать в России листовой чай марок Lipton и Brooke Bond. Под этими брендами можно будет купить только чай в пакетиках.

Руководство крупнейшего производителя чая в мире решило продавать в России только пакетированный чай, так как он пользуется наибольшей популярностью, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского офиса Unilever. Точную причину в концерне озвучивать не стали.

Теперь в магазинах можно будет найти листовой чай только премиальных марок Sir Thomas Lipton и Saito. В интернет-магазинах Ozon и «Перекресток» уже пропали пачки Lipton и Brooke Bond. В пресс-службе «Магнита» также подтвердили, что больше не закупают листовой чай этих брендов.

Специалисты компании Ipsos провели исследование за 2019 год и выяснили, что Lipton является самым известным брендом чая в России. Более 78% покупателей знают эту марку. За ней идут Ahmad — около 72% и Greenfield — 70%. При этом пьют чаще всего россияне Greenfield (44%), а Lipton выбирают 39% покупателей.

Ранее эксперты Роскачества проверили 13 брендов чая и нашли в 11 из них кишечную палочку. Россиянам посоветовали отдавать предпочтение листовому чаю, а не пакетированному.