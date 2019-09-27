«Отходы производства»: почему не стоит использовать чайные пакетики?

Ученые сочли чайные пакетики опасными Подробнее

Чайный эксперт объяснила, что производить хорошие и качественные пакетики с чаем вполне возможно. Однако добросовестных компаний очень мало. Как правило, полезный для здоровья продукт делают маленькие натуральные производства.

Предприятия, по ее словам, не боятся использовать в своих продуктах нейлон и даже скрепки. Внутри пакетиков они кладут целые листья, что несложно проверить. Эксперт отметила, что крупные бренды типа Lipton и Ahmad указывают в описании о том, какие у них хорошие и прочные веревочки и нержавеющие скрепки. Однако содержимое этих пакетиков состоит из красителей и ароматизаторов. По ее словам, не стоит верить рекламе, в которой заверяют о трудах на чайных плантациях.

«Изначально в чай в пакетиках идет довольно плохое сырье — это отходы от чайного производства. Крупные чайные компании покупают такой продукт, который называется чайная пыль, и берут чай тоже непремиального качества. Когда в рекламе говорят про два верхних листочка — это просто отходы производства от двух верхних листочков. В чайных пакетиках, пачка которых стоит 100-150 рублей, априори не может быть хорошего сырья», —объяснила Голобородько.