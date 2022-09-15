Лисовец дал советы для стильного образа этой осенью | 360°

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Лисовец дал советы для стильного образа этой осенью

Стилист Лисовец посоветовал носить многослойные образы этой осенью

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Стилист Влад Лисовец заявил, что самые стильные образы этой осенью — те, в которых много слоев. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Он пояснил, что можно, например, надеть юбку и свитер из разных тканей, плащ другого цвета, а также шапку и шарф. Причем осень — самое подходящее для этого время, так как зимой необходимо сильнее утепляться.

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«Пожалуйста, экспериментируйте и сделайте образ еще более многослойным», — рекомендовал Лисовец.

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Он отметил, что можно сочетать разные цвета и принты. Самые актуальные оттенки — розовый, белый, голубой, хаки и бордовый. Также подойдут вещи из искусственных кожи и меха. Можно добавить к образу что-то блестящее, главное, иметь чувство меры, заключил стилист.

Ранее Лисовец рассказал, что нашел свой образ благодаря умению быть собой. Он отметил, что, когда только начал работать в Москве, то был одним из немногих парикмахеров-кавказцев, и при этом «умел хорошо общаться», «имел трогательность, неуверенность в себе». Лисовец уточнил, что многие стилисты со временем становятся излишне самоуверенным, а он избежал подобной ситуации, что и стало его изюминкой.

Мода

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