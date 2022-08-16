Эксперт моды Лисовец рассказал, как нашел свой стиль

Выделяющийся образ телерадиоведущий, эксперт моды Владислав Лисовец смог создать благодаря тому, что оставался собой и нашел собственную фишку. Такой информацией мужчина поделился в ходе фестиваля «Таврида.Арт», который проходит в Крыму. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Когда я приехал в Москву, то оказался одним из немногих парикмахеров, который умел хорошо общаться, имел кавказскую культуру и трогательность, неуверенность в себе. Такой большой шар разных достоинств», — рассказал он.

По словам знаменитости, никогда нельзя забывать о воспитании. Именно такое поведение можно сделать собственной изюминкой. Он подчеркнул, что важно не забывать о пользе, которую парикмахер приносит людям. Лисовец заявил, что многие мастера со временем начинают думать о себе слишком много.

Стилист пояснил, что постарался сохранить в себе все те черты, которые он приобрел на своей родине — в Баку.

«Приумножил, присмотрелся к российскому народу, и получил результат, который помогает цеплять людей», — рассказал он.