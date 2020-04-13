Лишь два российских региона остались не затронуты коронавирусом
По последним данным, в Республике Алтай не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве региона.
«На контроле 157 человек, все здоровы, находятся на домашнем карантине», — заявили в региональном оперативном штабе. Сообщение процитировал ТАСС.
«На сегодняшний день на Чукотке подтвержденных случаев заражения нет. Тестирование прошли более 450 человек», — рассказали в пресс-службе правительства Чукотского АО.
Там отметили, что на обязательной самоизоляции сейчас находятся более 50 человек. У одного жителя региона подозревают коронавирус. У мужчины из Билибина тест показал положительный результат. Однако анализы перепроверят.
До недавнего времени в стране оставалось три региона, где не было зарегистрировано ни одного пациента с СОVID-19. Речь шла о Ненецком автономном округе. Однако позже власти заявили о первом случае.
По последней информации, 18 328 россиян заразились коронавирусом. За сутки число инфицированных увеличилось на 2558 человек.