Лишь два российских региона остались не затронуты коронавирусом

Коронавирус охватил практически всю Россию. Исключением пока являются Чукотский АО и Республика Алтай. Об этом сообщили власти регионов.

По последним данным, в Республике Алтай не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«На контроле 157 человек, все здоровы, находятся на домашнем карантине», — заявили в региональном оперативном штабе. Сообщение процитировал ТАСС.

«На сегодняшний день на Чукотке подтвержденных случаев заражения нет. Тестирование прошли более 450 человек», — рассказали в пресс-службе правительства Чукотского АО.

Там отметили, что на обязательной самоизоляции сейчас находятся более 50 человек. У одного жителя региона подозревают коронавирус. У мужчины из Билибина тест показал положительный результат. Однако анализы перепроверят.

До недавнего времени в стране оставалось три региона, где не было зарегистрировано ни одного пациента с СОVID-19. Речь шла о Ненецком автономном округе. Однако позже власти заявили о первом случае.

По последней информации, 18 328 россиян заразились коронавирусом. За сутки число инфицированных увеличилось на 2558 человек.