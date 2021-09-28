Лиса забралась в монастырь в центре Москвы. Религиовед объяснил, чем это может обернуться

Спасатели долго ловили лису, забравшуюся на территорию Сретенского монастыря в Москве. В некоторых храмах к визитам определенных животных относятся скептически, но религиовед Денис Батарчук не увидел в этом никакой проблемы.

«Есть традиция, довольно устаревшая, по-моему, не имеющая под собой никакого богословского обоснования, но тем не менее, что кошка имеет право заходить в помещение храма, даже более того, она вхожа в алтарь. Думаю, тут довольно прагматическая история — кошки ловят мышей и крыс. А собака почему-то вдруг является животным грязным, нечистым», — рассказал Батарчук «360».

Он добавил, что разделение животных на чистых и нечистых было в Ветхом Завете. Но религиовед подчеркнул, что все это уже настолько устарело, что стало уже даже не интересным. При этом в некоторых монастырях к собакам все еще продолжают относиться скептически.

«К чему я это все говорю, хочешь не хочешь, а лиса это все-таки ближе к собакам. Поэтому у монахов теперь искушение, что теперь с этим делать. Какие-то особо ревностные монахи могут после дикого зверя все это дело переосвящать. Лично я, как и многие простые верующие, не вижу в этом проблем», — заявил Батарчук.

По словам религиоведа, он не знает отношения современных монахов к диким животным, но прославленные русской церковью святые с ними ладили. В качестве примера он привел Сергия Радонежского и Серафима Саровского.

«Я вообще не вижу никаких проблем для верующего человека. Делить животных на чистых и нечистых — это полная утопия. Другое дело — опасно это или нет, но это уже вопрос личной отваги», — заключил Батарчук.

Утром 28 сентября на территории Сретенского монастыря заметили лису. Сотрудники попытались поймать животное сами, но в итоге им пришлось вызвать спасателей.