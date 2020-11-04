Лимит на онлайн-переводы предложили ввести для пенсионеров

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой о введении лимита на онлайн-переводы для пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. По его мнению, это решение поможет бороться с мошенниками.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения лимита 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских счетов, оформленных на граждан, имеющих статус пенсионера. Данное ограничение сделает невозможным единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», — передает RT сообщение Курдесова.

Довольно часто жертвами мошенников становятся пенсионеры, считает общественник. Преступники различными способами выманивают у людей деньги и заставляют переводить суммы на другие счета. Поэтому необходимо применять новые меры.

Ранее представители российски банков сообщили, что мошенники стали чаще вынуждать людей брать кредиты и похищать эти деньги. А пользуются злоумышленники методом социальной инженерии. Как отметили эксперты, рост числа подобных махинаций начался весной 2020 вместе с пандемией коронавируса.