Мошенники стали чаще вынуждать россиян брать кредиты и похищать эти деньги

«Действительно, в 2020 году, согласно заявлениям наших клиентов, наблюдается увеличение количества случаев мошенничества с применением методов социальной инженерии для получения предодобренных кредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост существенный», — рассказал заместитель начальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

Он добавил, что впервые с такими преступлениями столкнулся в прошлом году. В Банке России подтвердили, что злоумышленники используют социальную инженерию и вынуждают жертву оформить кредит. Одобренный заем они похищают.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов отметил, что рост числа подобных хищений начался весной 2020 вместе с пандемией коронавируса.

Мошенники сначала уговаривают жертву установить приложение, потом вытягивают конфиденциальную информацию, убеждают, что деньги надо перевести на некий счет, чтобы уберечь их от обманщиков, и так далее. Сложность состоит в том, что отказаться от кредита, если он был оформлен законно, нельзя.

Ранее первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что с марта мошенники стали в несколько раз чаще донимать людей звонками, представляясь сотрудниками банков.