Общество 28 декабря 2023, 07:46 Лидеров стран пригласят в Москву на празднование 80-летия Победы Замминистра Вершинин: зарубежные делегации пригласят на 80-летие Победы в ВОВ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Россию на празднование 80-летия Великой Победы в 2025 году приедут представители других стран. Приглашения от имени президента направят их лидерам и премьер-министрам, сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

«Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации. <…> Ожидаем прибытия в Москву и почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран», — сказал он.

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Приглашения президента России, по словам Сергея Вершинина, получат лидеры стран, руководители правительств и международных организаций. Он заявил, что именно сейчас, на фоне новой волны экстремизма, спекуляций, угрозы повышения конфликтности и возрождения проявлений нацизма, важно помнить уроки истории.

Подготовку к торжествам 2025 года уже начали. Президент России Владимир Путин подписал указ о разработке плана мероприятий. Координировать эту работу он поручил организационному комитету «Победа».