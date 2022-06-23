Лидер группы «Дюна» назвал трагедией смерть Шатунова

Смерть Юрия Шатунова — это настоящая трагедия, с уходом из жизни этого музыканта можно говорить об уходе целой эпохи. Такое мнение в беседе с «360» выразил певец, основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин.

«Важно то, каким он запомнится своим почитателям. Это же эпоха. Это, на мой взгляд, даже большая эпоха, чем группа „Кино“. Больше, чем Цой. И это осознаешь только тогда, когда человек уходит из жизни. Для его почитателей сегодня [произошло] настоящее горе», — сказал Рыбин.

По мнению музыканта, популярность Шатунова и группы «Ласковый май» связана с честностью и открытостью.

«Это песни, а не треки, это стихи а не слова. И это был не проект, а ансамбль. Все по-настоящему. И вся музыка конца 80-х — начала 90-х, она более открытая, более честная», — добавил собеседник «360».

Рыбин отметил, что, безусловно, группа «Ласковый май» — это не только Юрий Шатунов. Однако для большинства слушателей именно он был символом, олицетворением этой группы.

«Конечно, „Ласковый май“ — это не только Юра Шатунов. Но в памяти десятков миллионов людей это все-таки Юра. Это прямо трагедия. Соболезнования его семье и всем его почитателям», — заключил артист.