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    23 июня 2022, 12:11

    Лидер группы «Дюна» назвал трагедией смерть Шатунова

    Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин: смерть Юрия Шатунова — это настоящая трагедия

    Дарья Новая, Ольга Назаркина

    Смерть Юрия Шатунова — это настоящая трагедия, с уходом из жизни этого музыканта можно говорить об уходе целой эпохи. Такое мнение в беседе с «360» выразил певец, основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин.

    Лидер группы «Дюна» назвал трагедией смерть Шатунова

    «Важно то, каким он запомнится своим почитателям. Это же эпоха. Это, на мой взгляд, даже большая эпоха, чем группа „Кино“. Больше, чем Цой. И это осознаешь только тогда, когда человек уходит из жизни. Для его почитателей сегодня [произошло] настоящее горе», — сказал Рыбин.

    По мнению музыканта, популярность Шатунова и группы «Ласковый май» связана с честностью и открытостью.

    «Это песни, а не треки, это стихи а не слова. И это был не проект, а ансамбль. Все по-настоящему. И вся музыка конца 80-х — начала 90-х, она более открытая, более честная», — добавил собеседник «360».

    Рыбин отметил, что, безусловно, группа «Ласковый май» — это не только Юрий Шатунов. Однако для большинства слушателей именно он был символом, олицетворением этой группы.

    «Конечно, „Ласковый май“ — это не только Юра Шатунов. Но в памяти десятков миллионов людей это все-таки Юра. Это прямо трагедия. Соболезнования его семье и всем его почитателям», — заключил артист.