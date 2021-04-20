Льготную сельскую ипотеку могут расширить на деревянные дома

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить сельскую ипотеку на строительство деревянных жилых домов. Минсельхоз поддержал ее идею.

Она выразила надежду, что министерство внесет необходимые нормативные акты, сообщило РИА «Новости».

«Льготная программа сельской ипотеки стала сверхпопулярной, за год свои жилищные условия улучшили 45 тысяч семей», — сказала она в ходе встречи с работниками социальной сферы села.

Этой программой смогли воспользоваться не все, по словам Матвиенко, поэтому она предложила подумать над дополнительными мерами поддержки, направленными на поддержку жителей, которые планируют строить деревянные дома.

Ранее кабмин расширил условия программы «Семейная ипотека» на строительство домов и приобретение участков. Кредит на эти цели под 6% годовых смогут получить семьи с детьми. Первый взнос составит 15% от цены участка и стоимости строительства по договору. Если у заемщика уже есть участок, то первоначальный взнос потребуется внести только за строительство дома.