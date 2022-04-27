Льготную ипотеку на рынке вторичного жилья допустили в России

Меры поддержки рынка жилья в России могут распространить на вторичный рынок недвижимости, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Такое решение могут принять, если правительство по результатам мониторинга рынка увидит, что уже имеющихся мер поддержки не хватает.

Вице-премьер в беседе с РБК напомнил о взаимосвязи первичного и вторичного рынков недвижимости. Хуснуллин пояснил, что часто люди покупают квартиры в новостройках, продавая другую недвижимость.

В 2021 году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках по России в среднем составил 27%. Из этого следует, что россияне, в основном, улучшали свои жилищные условия. К примеру, они продавали однокомнатную квартиру и покупали двухкомнатную. При этом Хуснуллин добавил, что отсутствие рыночной ипотеки на вторичном рынке замедлит и первичный рынок.

«Мы это четко понимаем», — отметил вице-премьер.

В ближайшее время российские министерства подготовят правовые изменения для оперативного снижения ставки льготной ипотеки с 12 до 9% годовых. Такая мера позволит поддержать строительную индустрию и повысит доступность жилья для российских семей.