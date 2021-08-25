Ипотека спасет. Россиянам объяснили, что поможет решить жилищный вопрос в стране

У России действительно есть шанс решить жилищный вопрос. Это может получиться за счет строительства ипотечной недвижимости. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.

По его словам, сейчас в РФ строится больше жилья, чем при советской власти.

«Если при советской власти у нас был практически один вариант получения жилья — социальное жилье, еще жилищно-строительные кооперативы, то сейчас очень много вариантов», — отметил Качкаев.

До сих пор существует социальное жилье, жилье для льготных категорий граждан. В частности, для многодетных, для молодых семей. Кром того, активно развивается ипотека.

«Насколько я помню по нацпроекту, у нас ипотечное строительство должно стать основным источником получения жилья», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что строительство недвижимости тянет за собой еще 10 отраслей. Например, производство стекла, металла, дерева, благоустройство.

«Я полностью согласен со словами президента, что сегодня наконец-то появилась реальная возможность решить эту проблему», — заключил Качкаев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России впервые появился шанс решить жилищный вопрос.