Ипотека спасет. Россиянам объяснили, что поможет решить жилищный вопрос в стране
У России действительно есть шанс решить жилищный вопрос. Это может получиться за счет строительства ипотечной недвижимости. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев.
По его словам, сейчас в РФ строится больше жилья, чем при советской власти.
«Если при советской власти у нас был практически один вариант получения жилья — социальное жилье, еще жилищно-строительные кооперативы, то сейчас очень много вариантов», — отметил Качкаев.
До сих пор существует социальное жилье, жилье для льготных категорий граждан. В частности, для многодетных, для молодых семей. Кром того, активно развивается ипотека.
«Насколько я помню по нацпроекту, у нас ипотечное строительство должно стать основным источником получения жилья», — добавил собеседник «360».
Он отметил, что строительство недвижимости тянет за собой еще 10 отраслей. Например, производство стекла, металла, дерева, благоустройство.
«Я полностью согласен со словами президента, что сегодня наконец-то появилась реальная возможность решить эту проблему», — заключил Качкаев.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что у России впервые появился шанс решить жилищный вопрос.