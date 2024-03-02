Общество 02 марта 2024, 19:40 ЛГБТ внесли в список ликвидированных движений Минюст включил ЛГБТ в перечень запрещенных и ликвидированных движений

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Министерство юстиции России внесло в соответствии с решением суда в реестр запрещенных и ликвидированных движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», — указали в публикации.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

Также парламентарий отметил, что книгам писателя Федора Достоевского и остальных классиков по законам России о борьбе с пропагандой ЛГБТ* ничего не угрожает. Ассоциация компаний интернет-торговли опровергла существование черного списка произведений, которые якобы не рекомендовали к продаже после выхода законов.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.