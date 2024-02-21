Общество 21 февраля 2024, 15:03 Хинштейн исключил угрозу классической литературе из-за закона об ЛГБТ Депутат Хинштейн: классической литературе по законам об ЛГБТ ничего не угрожает Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Книгам писателя Федора Достоевского и остальной классике по законам России о борьбе с пропагандой ЛГБТ* ничего не угрожает. Об этом сообщил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) не подтвердила существование черного списка книг, которые якобы не рекомендованы к продаже после выхода законов.

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«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ*-пропагандой ничто не угрожает», — подчеркнул Хинштейн.

В одном из маркетплейсов ранее сообщили РИА «Новости», что скрыли со своей витрины произвдения, входящие в список из более чем 250 наименований. Перечень разработали в декабре 2022 года по инициативе АКИТ на фоне принятия законов о пропаганде ЛГБТ*.

В ассоциации объяснили, что перечень действительно существовал. Однако сейчас список утратил актуальность и не имеет отношения к реальности.

* Движение признано в России экстремистским и запрещено.