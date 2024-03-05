Общество 05 марта 2024, 12:34 ЛГБТ-пропаганду нашли в фильме о Бриджит Джонс и «Дылде» Mash: ЛГБТ-пропаганду нашли в фильме о Бриджит Джонс, «Дылде» и «Зеленой книге» Freepik

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Роскомнадзор выявил ЛГБТ*-пропаганду в фильмах «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Дылда» и «Зеленая книга». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, сотрудники ведомства сочли сцены, изображающие однополую любовь, недопустимыми для показа детской аудитории, поэтому знаменитые картины получили замечания за нарушение «традиционных духовно-нравственных ценностей».

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Один из интернет-кинотеатров, демонстрировавший эти фильмы без обозначения возрастного ограничения «18+», уже подвергся штрафу в размере миллион рублей. В ответ на принятые меры оштрафованная платформа подала жалобу в суд. Началось разбирательство.

Минюст включил ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных движений. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.