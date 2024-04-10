Общество 10 апреля 2024, 01:50 Лежачего в коме российского военного по ошибке признали дезертиром Депутат Иванов: лежащего в коме раненного российского бойца признали дезертиром РИА «Новости»

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Российского военного, участника СВО, который уже год лежит в коме после ранения, по ошибке признали дезертиром. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, военный был ранен весной 2023 года, и с тех пор находится в коме военном госпитале Ленинградской области. В бою мужчина потерял документы, поэтому ему долго не оформляли выплаты по ранению. Чтобы решить эту проблему, депутат обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, и тогда паспорт бойцу оперативно оформили.

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Для того, чтобы раненному военному назначили выплаты, Максим Иванов обратился в военную прокуратуру.

«Там выяснили, что нашему герою довольствие вообще не собирались платить, потому что по мнению в/части он, оказывается, не в коме лежал в военном госпитале, а был… СОЧ — самовольно оставившим часть. Я когда об этом узнал, у меня просто слов не было: как так-то?» — возмутился депутат.

По его словам, после разбирательств надзорное ведомство исправило ситуацию и наказало виновных. Положенные выплаты перевели на счет раненного бойца.

В марте раненного бойца СВО сняли с рейса Москва — Барнаул авиакомпании «Победа», обвинив в курении на борту. Пассажир отрицал нарушение правил авиакомпании, датчики дыма в салоне не сработали, окурков тоже не нашли. СК РФ поручил завести уголовное дело по факту нарушения прав военного.