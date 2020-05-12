Лев Лещенко и Андрей Соколов поздравили медсестер с профессиональным праздником. Видео

В Международный день медицинской сестры эстрадный певец Лев Лещенко вместе с народным артистом России Андреем Соколовым поздравили и поблагодарили всех, кто причастен к празднику. Для работников прозвучали пожелания в видеоролике.

Каждый год мир отмечает такой праздник 12 мая. Лев Лещенко пожелал медсестрам здоровья, улыбок, радости, счастья. Певец отметил, что сегодня они работают в непростых из-за СОVID-19 условиях, и поблагодарил за труд, исполнив песню «03».

Вы оказались на переднем крае борьбы с этой ужасной болезнью. От всей души поздравляю вас с праздником. Сохраните свои здоровье и здоровье родных, близких Лев Лещенко.

Сегодня медсестер поблагодарил и сопредседатель отделения «Общероссийского народного фронта» в Подмосковье Андрей Соколов. Народный артист подчеркнул, что наряду с врачами они выполняют тяжелую работу, и пожелал им бодрости духа, здоровья и оптимизма.

Я с удовольствием узнал, что в календаре есть День медицинских сестер. <…> Спасибо вам большое за ваш труд, порой бескорыстный. Вы — та основа айсберга, на плечах которых стоит все Андрей Соколов.

С давних времен помощь медсестер была ценна и необходима. Подробно об этом мы рассказали в материале.