Международный день медицинской сестры ежегодно отмечают 12 мая. Сейчас этот праздник как никогда актуален — дополнительный повод отблагодарить медсестер за их труд в борьбе с пандемией коронавируса.

Сама профессия медицинской сестры появилась намного раньше, чем ее название. Первые ее представительницы не имели медицинского образования — обычно за больными и умирающими ухаживали служительницы церквей и монахини. В Европе существовали целые ордены и общины, которые посвятили себя именно этой цели. В XVIII веке они занимались только уходом за больными и умирающими, но затем их обязанности расширились — помощью медицинских сестер стали пользоваться на поле боя. В XVIII–XIX веках в мирное время они ухаживали только за больными, а когда начиналась война — лечили раненых солдат.

Женщина, изменившая профессию

Профессиональный праздник медицинской сестры неслучайно отмечается именно 12 мая. В этот день родилась британская аристократка Флоренс Найтингейл (1820–1910), которая навсегда изменила отношение к этой профессии. Несмотря на богатство и происхождение, главной целью девушки была забота о людях, избавление их от страданий и болезней. Найтингейл против воли своей семьи получила сестринское образование в христианской общине и стала путешествовать по разным странам. Там она продолжала изучать сестринское дело, заодно выясняя, насколько оно развито в каждом отдельном государстве.

Флоренс Найтингейл. Источник фото: Wikimedia

В 1854 году Найтингейл с группой сестер милосердия и монахинь добровольно отправилась на Крымскую войну. В Турции она не только возглавила уход за ранеными солдатами союзников, но и установила определенные стандарты чистоты. После появления бань, прачечных и больничных кухонь количество солдат, которые умирали от полученных ранений, резко сократилось.

Однако даже этот факт не ослабил сопротивление со стороны общества, с которым столкнулась Флоренс Найтингейл. Люди считали, что лечение и уход за ранеными — это не дело женщины, которая к тому же не замужем. Для приличного общества такое поведение было неподобающим. Однако вскоре им пришлось изменить свое мнение — Найтингейл смогла не только наладить обеспечение военной больницы всем необходимым, но и занять руководящую позицию над всеми сестринскими отрядами британских госпиталей в Крыму. Когда война завершилась, в Англии женщину приняли как национальную героиню.

В конце 1855 года Флоренс начала сбор пожертвований на создание школы для подготовки сестер милосердия. В июне 1860 года ее замысел воплотился — школа открылась в госпитале Сент-Томас в Лондоне, став одним из первых подобных заведений. Найтингейл выпустила большое количество книг об уходе за пациентами и эффективности госпиталей.

Сестринское дело в России

В Российской империи медсестер официально стали привлекать к уходу за больными при Петре I, однако они и раньше заботились о больных и умирающих. Екатерина II продолжила его начинание и открыла больницу — в ней мужчин должны были лечить мужчины, а за женщинами ухаживать только женщины. Роль первых медицинских сестер исполнили вдовы солдат и монахини.

В 1803 году в стране стали появляться приюты для бедных вдов, не имеющих средств. Таких женщин начали привлекать к уходу за сиротами и бедными пациентами. Они следили за чистотой, стирали белье и постепенно учились несложным медицинским приемам. В 1819 году в империи появился «Институт сердобольных вдов» — именно там начали подготовку медицинских сестер.

Именно они помогали солдатам во время Крымской войны вместе с сестрами милосердия, общины которых появились в 1844 году. Сестер милосердия набирали из вдов и незамужних девушек. Врачи учили их уходу за ранеными, рассказывали о правилах перевязок и других необходимых медицинских приемах. Сестры милосердия не получали зарплату, не имели выходных и отпусков и очень много трудились.

К началу Первой мировой войны отношение к женщинам, которые становились медсестрами, кардинально изменилось. Эта профессия уже не считалась обязанностью бедных вдов — сестрами милосердия стали императрица Александра и ее дочери, а также около 20 тысяч других женщин страны.

Участницы военно-исторической реконструкции в костюмах медсестер времен Первой мировой. Источник фото: РИА «Новости»

В середине 1930-х годов в СССР ввели единую систему подготовки медсестер и медбратьев, спустя 10 лет около тысячи учреждений занимались их подготовкой. Их помощь сыграла огромную роль во время Великой Отечественной войны — медицинские сестры спасли жизни тысячам советских солдат.

Герои пандемии коронавируса

В современном мире медсестрам вновь приходится проявлять героизм. Из-за пандемии их профессия стала одной из самых востребованных во всем мире. Несмотря на риск заразиться коронавирусом, они ежедневно приходят на работу, чтобы бороться за жизни. Для них это настоящая война. Зачастую медики сами оказываются на месте своих пациентов с диагнозом COVID-19.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас многие медсестры меняют профиль и специально переквалифицируются для работы с заболевшими COVID-19. Так поступила, например, медсестра Балашихинского роддома Юлия Дорохина — она перешла на работу в инфекционное отделение.

«Наша рабочая смена здесь длится по 12 часов. Для меня это тяжелый график. Бывали моменты бессилия, но я брала себя в руки и шла в бой. Я сама выбрала эту профессию, это наш долг и призвание — помогать людям», — сказала она.

Люди понимают важность работы, которую выполняют медики, и благодарят их как могут. Жители Италии аплодировали врачам и медсестрам с балконов, а известный уличный граффити-художник Бэнкси сделал их современными супергероями.