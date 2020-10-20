Летние веранды московских кафе рекомендовали закрыть

В Москве предложили закрыть летние веранды кафе и ресторанов из-за ухудшения погодных условий. В столице во вторник ожидают дождь и сильный ветер.

Рекомендации мэрии озвучил департамент торговли и услуг города, сообщило РИА «Новости».

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — подчеркнули в ведомстве.

В департаменте сослались на предупреждение синоптиков, в котором говорится о дожде в Москве 20 октября и усилении ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.

Во вторник в столице может выпасть первый снег. На улице будет влажно, а атмосферное давление окажется повышенным.