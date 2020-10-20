Первый снег в Москве может выпасть 20 октября

В Москве во вторник будет облачно. Высокая влажность и порывистый ветер создадут ощущение минусовой температуры. Не исключено, что в столице выпадет первый снег.

Погода будет зависеть от североатлантического циклона, сообщил сайт «Метеовести». В него проникнут кучевые облака, скоротечные ливни и холодный арктический воздух. Температура последнего окажется на несколько градусов ниже нормы.

«По всей видимости, выпадет первый в текущем сезоне снег», — пояснили синоптики. Температура воздуха будет казаться чуть ниже нуля из-за высокой влажности и порывистого ветра.

В Москве облачно с прояснениями, вероятен кратковременный мокрый снег. Воздух в столице остынет до +3…+5 градусов, в Подмосковье ожидается +1…+6. Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление повышенное — 750 миллиметров ртутного столба. Метеозависимым людям следует внимательно следить за своим самочувствием.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее заметила, что в некоторых районах города накануне уже шел снег.