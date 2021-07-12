Крупный лесной пожар в Тольятти локализовали

Лесной пожар в Центральном районе Тольятти локализован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«10 июля в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Самарской области поступило сообщение о лесном пожаре в 17 квартале города Тольятти. По состоянию на 17:45 11 июля пожар локализован», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила 152,6 гектара, площадь активного горения составила восемь гектаров. МЧС опубликовало кадры с места происшествия, на них можно увидеть, как спасатели тушат пожар.

Сейчас на месте проводятся работы по проливке места пожара с использованием 160 ранцевых огнетушителей и авиации МЧС России. Всего к ликвидации огня привлечены 492 человека и 156 единиц техники. После возникновения крупного пожара правоохранители завели уголовное дело и назвали поджог основной версией возгорания.

Несколько дней назад в Тольятти ввели режим ЧС из-за лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. На месте развернули оперативный штаб, а для тушения привлекли авиацию.