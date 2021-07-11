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    11 июля 2021, 20:18

    Поджог назвали основной версией возникновения лесного пожара в Тольятти

    Дарья Бунякова

    Крупный лесной пожар разгорелся в Тольятти. Правоохранители завели уголовное дело и назвали поджог основной версией возгорания. Об этом сообщил глава городского округа Николай Ренц.

    Поджог назвали основной версией возникновения лесного пожара в Тольятти

    «Возбуждено уголовное дело. Первая, и наиболее вероятная версия это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки», — сказал Ренц в своем видеообращении. Запись опубликовала пресс-служба администрации округа во «ВКонтакте».

    Теперь следователи займутся изучением кадров, сделанных расставленными в лесу камерами наблюдения. По словам главы округа, пожар вряд ли мог вспыхнуть из-за оставленной бутылки или чего-то другого, послужившего линзой. Он пояснил, что жара в Тольятти стоит уже давно, поэтому возгорание началось бы раньше.

    Ранее в Тольятти ввели режим ЧС из-за лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. На месте развернули оперативный штаб а для тушения привлекли авиацию. Вечером 11 июля пожарным удалось локализовать пламя. Согласно предварительной информации, огонь прошел более 152 гектаров.