Поджог назвали основной версией возникновения лесного пожара в Тольятти

Крупный лесной пожар разгорелся в Тольятти. Правоохранители завели уголовное дело и назвали поджог основной версией возгорания. Об этом сообщил глава городского округа Николай Ренц.

«Возбуждено уголовное дело. Первая, и наиболее вероятная версия это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки», — сказал Ренц в своем видеообращении. Запись опубликовала пресс-служба администрации округа во «ВКонтакте».

Теперь следователи займутся изучением кадров, сделанных расставленными в лесу камерами наблюдения. По словам главы округа, пожар вряд ли мог вспыхнуть из-за оставленной бутылки или чего-то другого, послужившего линзой. Он пояснил, что жара в Тольятти стоит уже давно, поэтому возгорание началось бы раньше.

Ранее в Тольятти ввели режим ЧС из-за лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. На месте развернули оперативный штаб а для тушения привлекли авиацию. Вечером 11 июля пожарным удалось локализовать пламя. Согласно предварительной информации, огонь прошел более 152 гектаров.