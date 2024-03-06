Эксклюзив 06 марта 2024, 12:50 «Леруа Мерлен» опровергла сообщения о ребрендинге ООО «Леруа Мерлен Восток» сменило юридическое наименование на «ЛЕ МОНЛИД» Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Юридическое наименование общества с ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «ЛЕ МОНЛИД». Юрлицо при этом не изменилось. Об этом «360» рассказали в пресс-службе «Леруа Мерлен».

Уточняется, что название изменилось 5 марта.

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«В рамках реализации намерения о передаче управления локальному менеджменту, объявленного в марте 2023 года, компания проводит ряд внутренних изменений. <…> Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается также, что компания работает в прежнем режиме. О ребрендинге речь пока не идет.

Ранее, в феврале, ООО «Сименс» — российскую структуру немецкой корпорации Siemens — переименовали в ООО «Системс». Немецкий концерн по-прежнему владеет всеми акциями. Его российская структура находится в процессе реорганизации уже на протяжении трех лет. В 2022 году компания Siemens ушла из России.