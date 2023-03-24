24 марта 2023, 15:57
Leroy Merlin продаст все свои магазины в России
Компания Leroy Merlin заявила о планах продать все свои магазины в России
Компания Leroy Merlin решила продать все свои магазины на территории России. Об этом сказано в заявлении группы Adeo, которой принадлежит французская сеть.
«Компания Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — сказано в сообщении.
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Компания уточнила, что после продажи точек она надеется сохранить рабочие места для 45 тысяч своих сотрудников.
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Leroy Merlin — сеть гипермаркетов, которые специализируются на продаже товаров для ремонта, строительства, обустройства дома. Компания открыла 464 магазина в 12 странах. После начала российской спецоперации на Украине многие иностранные бренды стали уходить из России. Они продают бизнес российским предпринимателям. Недавно стало известно, что на бывшем заводе Mercedes в Московской области будут выпускать китайские автомобили премиум-класса.
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Бизнес
Франция
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